Цифра дня: Сколько надо денег, чтобы весь мир отказался от нефти и газа?

Исследователи из Стэнфордского университета разработали план, по которому почти все страны мира могут к 2050 году перейти на «зелёную» энергию, то есть энергию из ресурсов, которые являются возобновимыми, или неисчерпаемыми.

По подсчётам учёных, 30 лет вполне хватит, чтобы 143 страны мира перешли на экологически чистые источники энергии, отказавшись от нефти и газа. Исследователи заявляют, что в течение этого времени можно добиться падения спроса на вредные производства более чем в два раза.

На реализацию плана понадобятся совместные инвестиции в размере $73 триллионов. Часть из этих денег уйдёт на разработку новых технологий. По словам исследователей, план окупит себя в течение семи лет и создаст миллионы рабочих мест.