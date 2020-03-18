Цифра дня: Сколько нарушителей карантина выявили уличные камеры в России?

Сегодня стало известно, сколько нарушителей карантина выявили уличные камеры в столице России. Режим самоизоляции, напомним, введён из-за распространения коронавирусной инфекции.

Речь идёт о камерах системы «Безопасный город» в Москве. С их помощью удалось обнаружить более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом рассказал глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

Также он сообщил, что в 2019 году с помощью камер были раскрыты четыре тысячи преступлений и задержано восемь человек, находившихся в розыске.

Сейчас в Москве установлено 178 тысяч камер. В этом году появятся ещё девять тысяч.

Карантин обязателен для тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ, а значит есть основания подозревать заражение коронавирусной инфекцией. Пребывание в больнице обязательно в течение двух недель.