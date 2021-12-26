Цифра дня: Сколько непривитых людей не будут вакцинироваться ни под каким предлогом?

Economist и YouGov провели опрос среди американцев, которые ещё не привились. Оказалось, что 62% из них и не планируют проходить вакцинацию.

В опросе участвовали 1500 взрослых американцев. 8% из них сказали, что уже поставили первый компонент вакцины. Известно, что 43% жителей США полностью привиты, а 49% даже получили третью дозу вакцины. Из опрошенных 18% заявили, что возможно поставят прививку в будущем, 10% — что обязательно сделают укол, а 10% предпочли не говорить о своем выборе.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрировано в общей сложности 51 574 787 случаев COVID-19. 809 300 человек погибли из-за болезни.