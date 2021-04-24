Цифра дня: Сколько новых технологий и устройств придумала Xiaomi?

Xiaomi рассказала, что к концу 2020 года имела в своём багаже 19 тысяч патентов, зарегистрированных по всему миру. При этом почти половина их были получены за пределами Китая.

Кроме того, компания зарегистрировала более чем 27 тысяч товарных знаков по всему миру. Заявки компании были поданы более чем в 160 странах. Xiaomi утверждает, что теперь находится в топ-15 списка патентов, связанных со стандартами 5G.

Xiaomi заявила, что будет продолжать ориентироваться на технологии, двигаться вперёд и использовать инновации.

Ранее стало известно, что по части глобальных поставок смартфонов за первый квартал 2021 года Xiaomi оказалась на третьем месте с 49 млн поставленных единиц. Компания показала 80-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.