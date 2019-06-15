Цифра дня: Сколько нужно денег, чтобы человечество вернулось на Луну?

Глава NASA рассказал, сколько понадобится денег для реализации программы Artemis по возвращению человека на Луну.

И непосредственно полёт до спутника Земли, и пребывание на нём требует около $20–30 миллиардов. Причём эта сумма не касается общего бюджета NASA для поддержки работы МКС и всех существующих научных проектов. Это дополнительные расходы, которые будут распределены на последующие пять лет.

Artemis — это проект по созданию постоянной самоподдерживаемой человеческой базы на Луне. Он назван в честь Артемиды — сестры Аполлона, бога, давшего имя первой лунной миссии США. Весной 2019 года стало ясно, что NASA построит лишь один модуль лунной станции, который будет своеобразным перевалочным пунктом перед высадкой на спутник Земли. Расширена станция будет уже после этого.