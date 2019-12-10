Цифра дня: Сколько операторы связи заплатили госкомпаниям за оборудование для «закона Яровой»?

«Ведомости» сообщили, что российские операторы связи купили у госкорпорации «Ростех» оборудования на 10 млрд рублей для «закона Яровой». Этот закон подразумевает хранение компаниями сообщений российских пользователей и передачу их спецслужбам по запросу.

Для хранения такого большого объёма информации необходимо специальное оборудование. В 2019 году «Ростех» начал поставлять операторам системы хранения данных «Купол». Причём локализация оборудования уже превысила 70%. Как заявили источники «Ведомостей», «Ростех» якобы мог бы добиться таких результатов на два года раньше, если бы не «бюрократические проволочки».

Ранее операторы связи рассказывали, что реализация закона потребует огромных денежных вложений. «Мегафон» оценил затраты в 40 млрд рублей за пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд, а МТС — в 60 млрд рублей.