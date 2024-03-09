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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 15:57
1 мин.

Цифра дня: Сколько открыток нарисовал ИИ Сбера 8 марта?

Цифра дня: Сколько открыток нарисовал ИИ Сбера 8 марта?

© GIGACHAT

1,5 млн

Сколько открыток нарисовал ИИ Сбера 8 марта?

В честь Международного женского дня миллион пользователей нейросетевой модели GigaChat от Сбера создали и отправили 1,5 млн поздравительных открыток. Функция создания открыток доступна до 11 марта. Сделать ее можно в VK, Telegram и на сайте чат-бота.

GigaChat — нейросетевая модель от Сбера, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинки по запросу и многое другое. Она доступна всем пользователям бесплатно.

Источник:Сбер
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Сбер
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#искусственный интеллект