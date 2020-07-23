Цифра дня: Сколько пиратских сайтов содержат опасные вирусы?

Исследователи из компании Group-IB рассказали, сколько русскоязычных пиратских сайтов содержат опасные вирусы. Эксперты проверили более 3100 ресурсов.

Проверка проходила уже в период пандемии. Специалисты смотрели, есть ли на сайте вирусы и уязвимости, присутствуют ли они в «чёрных списках» антивирусных компаний и поисковых сервисов.

Проверка показала, что 23% пиратских ресурсов опасны для пользователей. Что интересно, их суммарная посещаемость в марте достигала 76,8 млн посещений. Наибольшее число опасных сайтов размещено в доменной зоне .RU.

В целом, по информации Group-IB, лишь 6% пиратских сайтов являются полностью безопасными. Остальные 71% не имеют подтверждённых угроз, но у них есть уязвимости.

Что касается опасных ресурсов, то 68% из них — стриминговые сервисы, 30% — торрент-трекеры.