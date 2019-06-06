Цифра дня: Сколько пластика съедают и вдыхают люди незаметно для себя?

Учёные из Университета Виктории в Канаде проанализировали десятки научных работ и пришли к выводу, что вместе с пищей и вдыхаемым воздухом в организм человека попадает до 121 тысячи микрочастиц пластика за год.

Исследователи изучили 26 научных работ. Во всех этих работах в сумме были проанализированы 3600 образцов еды и воздуха и получены данные по 402 показателям. Так, выяснилось, что в зависимости от возраста и пола человек ежегодно в среднем потребляет от 74 до и 121 тысячи микрочастиц пластика из еды и воздуха. Если убрать из расчётов воздух, и оставить только пищу, то получается, что из неё человек получает от 39 до 52 тысяч микрочастиц.

Больше всего мельчайших частиц пластика содержится в бутилированной воде. Если пить по два литра такой воды в день, то за год можно проглотить дополнительные 90 тысяч микрочастиц. Интересно, что в алкогольных напитках оказалось почти в 7,5 раз больше пластика, чем в водопроводной воде.

Самое жуткое, что в научных работах, которые изучали канадские исследователи, использовались данные по продуктам, составляющим лишь 15% калорий от дневной нормы, которую поглощают жители Северной Америки. А значит, окончательная цифра может оказаться намного больше.