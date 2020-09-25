Цифра дня: Сколько подключений будут проходить по 5G в России через пять лет?

Заместитель генерального директора госкорпорации Ростех рассказал о текущих разработках 5G, а также назвал долю подключений по сетям пятого поколения через пять лет.

По прогнозу Ростеха, к 2025 году число соединений 5G в России достигнет 46 млн. Это пятая часть от общего числа подключений. Эксперты считают, что по данному показателю Россия превысит среднемировой уровень.

Заместитель гендиректора отметил, что создание инфраструктуры для 5G — стратегическое направление для Ростеха. Недавно госкорпорация показала функциональный макет отечественной базовой станции для сетей пятого поколения. Эксперты говорят, что при господдержке доля российского телеком-оборудования на внутреннем рынке вырастет до 15% к 2024 году и достигнет 30% к 2030 году. Сейчас она составляет 6-8%.