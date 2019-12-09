Цифра дня: Сколько подписчиков у Яндекс.Музыки?

Команда Яндекс.Музыки сообщила журналистам, что к 9 декабря число подписчиков музыкального сервиса достигло трёх миллионов. Это больше, чем у «ВКонтакте».

Об этом пишет TJ, ссылаясь на сообщение компании. В нём говорится, что каталог Яндекс.Музыки содержит более 60 млн треков и более 90 тысяч выпусков различных подкастов. Сейчас сервис работает в 12 странах. За последние полтора года он вырос в три раза, что в материале издания TJ называют крупнейшим показателем на российском рынке среди известных.

Стоит отметить, что неясно, сколько пользователей из пресловутых трёх миллионов подписчиков отказались оплачивать услугу после пробного периода.

Также TJ сообщил, что у «ВКонтакте» и Boom платной или пробной подпиской пользуются более 2,5 млн человека. Сколько подписчиков в России у Apple Music, точно неизвестно.