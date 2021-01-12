Цифра дня: Сколько пользователей появилось у Telegram за последние трое суток?

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в первую неделю января месячная аудитория мессенджера превысила 500 млн. После этого она продолжила стремительно расти. По словам Дурова, только за последние 72 часа Telegram скачали 25 млн новых пользователей.

Это были люди со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из стран MENA, пишет Дуров. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Павел отметил, что за семилетнюю историю Telegram приложение уже переживало всплески скачиваний, но на этот раз всё по-другому.

Дуров считает, что люди наконец перестали хотеть обменивать свою приватность на бесплатный сервис и быть заложниками технологических монополий. Как говорит основатель мессенджера, Telegram стал крупнейшим прибежищем для тех, кто ищет приватную и безопасную платформу для общения.