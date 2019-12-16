Цифра дня: Сколько пользователей применяют один пароль для всех личных аккаунтов?

Microsoft провела поиск скомпрометированных учётных данных в своих системах и выяснила, что более чем в 44 млн случаев пользователи устанавливали один и тот же пароль для многих аккаунтов.

В ходе исследования компания проверила более трёх млрд учётных данных. Во многих случаях пользователи устанавливали один пароль для, в частности, Azure AD и служб Microsoft.

В пресс-релизе компании сказано, что если в руки злоумышленников попадает одна пара логин-пароль, то в 30% случаев подобрать частично изменённый пароль к другим учётным записям можно не более чем с десяти попыток. Это даёт возможность мошенникам легко совершать кибератаки.

Также специалисты Microsoft назвали наиболее популярные виды атак в 2019 году. Среди них оказались атаки на облака, DDoS-атаки, скрытая загрузка вредоносного кода, скрытый майнинг, фишинговые атаки и вирусы-вымогатели.