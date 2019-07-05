Цифра дня: Сколько попыток кражи с банковских карт предотвратило распознавание лица?

Представитель Почта Банка сообщил журналистам, что в 2018 году 5 тысяч попыток мошенничества по картам было предотвращено с помощью технологии аутентификации по фотографии лица. Интересно, что к этой процедуре многие россияне настроены скептически.

По словам представителя Почта Банка, предотвращение этих попыток мошенничества спасло сотни миллионов рублей клиентов. Биометрическая фотоидентификация используется банком для подтверждения высокорисковых или нетипичных операций через мобильное приложение. Например, для закрытия вклада, перевода средств и оплаты услуг. Делается это при помощи селфи.

Слишком нетипичные действия клиента система может пометить как подозрительные и попросить подтвердить личность, сделав фото прямо из приложения. Как говорит представитель банка, в отделениях такой метод аутентификации даёт стопроцентную защиту, если мошенник пытается использовать поддельный или чужой паспорт.

Обновление биометрической информации в базе данных может происходить столько раз, сколько пожелает сам клиент. Частое фотографирование поможет системе учитывать изменения внешности.