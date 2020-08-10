Цифра дня: Сколько процентов видео на YouTube не набирают и тысячи просмотров?

Аналитики из Pex выяснили, сколько процентов видео на YouTube никогда не набирают и тысячи просмотров. Количество оказалось внушительным.

По данным за 2019 год, большая часть роликов — почти 90% — остаётся почти незамеченными. Тысяча просмотров для них — это недостижимая высота. При этом на YouTube каждый день генерируются миллиарды просмотров. Просто основная их часть уходит 10% видеороликов.

Если говорить точнее, то лишь 0,77% всего контента на YouTube достигают отметки в 100 тысяч просмотров. И эти ролики генерируют 82,83% всех просмотров на видеохостинге.

Эта статистику можно трактовать как свидетельство проблем с рекомендательной системой YouTube.

В Pex также выяснили, что самой просматриваемой категорией видеороликов на YouTube является музыка.