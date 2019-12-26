Цифра дня: Сколько провальных запусков было у Роскосмоса в этом году?

СМИ сообщили, что в 2019 году все запуски Роскосмоса прошли успешно. Таких показателей госкорпорация достигла впервые за десять лет.

То есть последним безаварийным годом до этого был 2009. В период с 2010 по 2018 ежегодно у Роскосмоса происходили от одного до трёх неудачных запусков.

За 2019 год Роскосмоса провёл 14 гражданских стартов ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М». Все они прошли с космодромов Байконур и Восточный. В число этих запусков входили миссии по отправке грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС).

Помимо гражданских Россия осуществляла запуски оборудования в интересах Минобороны и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Вместе с ними количество успешных стартов равняется 21.