Цифра дня: Сколько рабочих мест исчезнет из-за роботов к 2025 году?

Эксперты Всемирного экономического форума представили доклад «The Future of Jobs 2020», в котором предупредили, что роботизация приведёт к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах к 2025 году. Впрочем, новых рабочих мест, требующих особых навыков, появится ещё больше.

Эксперты считают, что процесс роботизации ускорила пандемия коронавирусной инфекции. Исчезновение 85 млн рабочих мест звучит как предвестник большого кризиса, однако специалисты уверены, что вместо них появится 97 млн новых. Новые рабочие места будут адаптированы к разделению обязанностей между людьми и роботами. Тем не менее, темпы прироста вакансий замедлятся, предупреждают эксперты.

Отчёт был сформирован на базе опроса топ-менеджеров 300 глобальных компаний. Руководители 43% фирм заявили, что готовятся сокращать сотрудников из-за внедрения технологий.