Цифра дня: Сколько роботов работают на заводах по всему миру?

Международная федерация робототехники выпустила отчёт, из которого стало ясно, сколько промышленных роботов работают на заводах по всему миру.

Отмечается, что их число выросло на 10% по сравнению с годом ранее. Теперь оно составляет 3 млн. За 2020 года производители поставили 384 тысяч промышленных роботов. По ожиданиям аналитиков, за 2021 году показатель вырастет на 13%, до 435 тысяч.

Больше всего роботов работают в Азии — на долю региона приходится 71% всех купленных в 2020 году роботов. Большая часть из них же была куплена в Китае. На китайских заводах трудятся 943,2 тысячи роботов. За этой страной следуют Япония и США. Четвёртое место принадлежит Южной Корее. В России на 10 тысяч сотрудников приходится лишь 6 роботов.

В основном роботов задействуют в электронной промышленности и автомобилестроении.