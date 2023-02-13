Цифра дня: Сколько российских айтишников из крупных компаний работают сейчас за рубежом?

Аналитики сервиса для поиска IT-специалистов «Подбор» выяснили, что примерно 16% разработчиков более чем из 300 российских компаний работают не из России. В основном они находятся в Грузии.

Эти данные аналитики собрали из профилей разработчиков в LinkedIn. Грузия отмечена как место проживания у 13,5% проанализированных профилей. Что интересно, многие компании опровергают информацию о работающих за рубежом айтишниках.

После Грузии по популярности следуют Армения и Турция — там находится 12% сотрудников российских компаний. Затем идут Казахстан (10,6%), Сербия (7%), Германия (4,2%), Израиль (3,6%), Великобритания (3,4%) и Таиланд (3,3%).