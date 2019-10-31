Цифра дня: Сколько российских магазинов и ресторанов не принимают банковские карты?

Сбербанк провёл исследование и выяснил, что доля российских компаний, не использующих эквайринг (то есть возможность принимать безналичную оплату за товары и услуги), снижается ежегодно.

Каждый год примерно на 1,5 процентных пункта. Так с января по июнь текущего года количество установленных терминалов выросло на 400 тысяч.

По состоянию на октябрь 2019 года примерно 27% предприятий в России так и не приобрели специальные терминалы и могут принимать только наличные. Что касается магазинов, ресторанов и других компаний потребительского сектора, то здесь без эквайринга работают лишь 12%.

Также Сбербанк сообщает, что за третий квартал 2019 россияне оплатили картами 48,7% потребительских услуг и товаров.