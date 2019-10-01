Цифра дня: Сколько российских сайтов удалили информацию о способах уклонения от армии с начала года?

Роскомнадзор сегодня сообщил, что добился удаления информации о способах уклонения от армии от 144 сайтов. Эта статистика охватывает период с начала года.

Все требования по удалению информации ведомство рассылало на основании судебных решений. Под раздачу попадали сайты, на которых были страницы с описанием порядка и способов уклонения от призыва на военную службу.

Получив уведомления Роскомнадзора, 144 сайта удалили информацию сами. Сейчас ожидается удаление ещё с двух страниц. 23 сайта заблокировали на территории России вовсе.

Роскомнадзор напомнил, что распространение данных сведений запрещает закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Отметим, что с сегодняшнего дня в России начался осенний призыв.