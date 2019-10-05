Цифра дня: Сколько российских спутников выполняют военные задачи?

Представитель Воздушно-космических сил России сообщил, что две трети всех российских аппаратов на орбите Земли — спутники военного назначения.

Всего орбитальная группировка страны насчитывает 150 космических аппаратов. Более 90 из них «функционируют в интересах Минобороны России». Об этом стало известно от начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил.

По его словам, на орбите работают аппараты, выполняющие различные задачи. Они служат и для навигации, и для связи, и для геодезии, и для метеорологии, и для мониторинга обстановки, и для дистанционного зондирования земли.

Эксперт также отметил, что российская орбитальная группировка проходит процесс совершенствования и обновления. Спутников становится меньше, но эффективность каждого из них растёт.