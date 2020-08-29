Цифра дня: Сколько Россия потратит денег на развитие искусственного интеллекта?

В России утвердили паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Стало известно, сколько денег будет потрачено на развитие ИИ в стране.

На реализацию проекта планируется выделить 36,3 млрд рублей. 22,5 млрд возьмут из средств нацпрограммы «Цифровая экономика», 6,91 млрд — из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а ещё 6,9 млрд — из внебюджетных источников.

Впрочем общая стоимость проекта может оказаться больше. В документе есть мероприятия, расходы на которые, как и источники финансирования, не указаны. Из-за этого некоторые ведомства отказались согласовать проект. Пока неясно, кто будет финансировать внедрение ИИ в медицинские организации, для контроля целевого использования земель и прогнозирования урожайности и т.д.