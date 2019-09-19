Цифра дня: Сколько россиян блокируют рекламу в интернете?

По данным аналитической компании Deloitte, почти половина российских пользователей (44%) блокируют рекламу в интернете. Несмотря на то, что это значительное количество, для рекламодателей ситуация станет проблемной только через три-пять лет.

Аналитики Deloitte опросили 1,6 тысячи человек. 16% из опрошенных, блокирующих рекламу, делают это только на компьютерах и ноутбуках, 2% — только на смартфонах и 26% — на всех устройствах. Среди активных пользователей десктопов 14% респондентов заявили, что планируют установить блокировщики рекламы, 19% — не знают о том, как это сделать, а 25% готовы смириться с рекламой.

Среди пользователей, чаще использующих мобильные устройства, 20% намерены заблокировать рекламу в будущем, 21% не знают о такой возможности и 31% не хотят заниматься блокировкой.

Чаще всего скрывают рекламу россияне в возрасте 16–24 лет, причём мужчин среди таких пользователей в полтора раза больше.

Стоит отметить, что издание РБК опросило экспертов, и те назвали данные Deloitte завышенными. По их сведениям, блокировкой рекламы занимаются только 20% россиян.