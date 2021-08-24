Цифра дня: Сколько россиян блокируют телефон паролем или кодом?

Специалисты Аналитического центра НАФИ провели опрос пользователей смартфонов и узнали, как они защищают свои данные.

Опрос показал, что 66% владельцев смартфонов ставят на телефоны пароли, графические ключи, аутентификацию по отпечатку пальца или разблокировку с помощью лица. Чаще всего это те же люди, которые пользуются банковскими приложениями и мессенджерами.

Наиболее популярный способ защиты — отпечаток пальца. Его применяют 38% россиян. Паролем или кодом пользуются 32% опрошенных. Конечно, вид блокировки зависит от модели смартфона — на последних iPhone популярнее разблокировка по лицу.

Также из опроса стало ясно, что наиболее активные пользователи гаджетов — россияне в возрасте 18–34 лет и жители крупных городов.