Цифра дня: Сколько россиян делают покупки в «чёрную пятницу»?

Традиция устраивать «чёрную пятницу» — тотальные распродажи в различных магазинах — пришла в Россию из США. Она довольно хорошо прижилась в стране. Как показал опрос Райффайзенбанка, 63% россиян делают покупки во время ноябрьских распродаж.

В исследовании банка участвовали две тысячи человек из 12 крупных городов России. Оказалось, что женщины интересуются скидками больше, чем мужчины (67% против 56%). Особенно часто участвуют в «чёрной пятнице» жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Опрошенные заявили, что не готовятся к распродажам заранее, но 60% всё-таки просматривают выгодные предложения онлайн. Женщины снова оказались более склонны к спонтанным тратам.

41% россиян сообщили, что готовы потратить в «чёрную пятницу» более десяти тысяч рублей. При этом 61% респондентов уверены, что не покупают лишнего. Чаще всего россияне жалеют о приобретении дополнительной техники (например, второго пылесоса), одежды меньшего размера, карнавальных костюмов и секс-игрушек. Также в список ненужных покупок попали арбалет, чеснокодавка, самовар, пижама для кота и массажёр для пяток.

Среди 32% россиян, равнодушных к «чёрной пятнице», оказались те, кто уверен, что в этот день сэкономить на самом деле нельзя, и те, у кого нет времени.