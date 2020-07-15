Цифра дня: Сколько россиян доверяют электронным кошелькам?

Поставщик платёжных услуг QIWI вместе с исследовательской компанией IDC провёл опрос и узнал, сколько россиян доверяют электронным кошелькам.

Из пресс-релиза QIWI следует, что среднестатистическим пользователем электронного кошелька в России является молодой мужчина 25-44 лет с ежемесячным доходом 20-60 тысяч рублей. Кошелёк он использует для оплаты счетов и онлайн-покупок. Средняя сумма электронных платежей составляет 2,5-5 тысяч рублей в месяц.

42% пользователей таких кошельков предпочитают их наличным. 86% респондентов заявили, что доверяют своему провайдеру электронного кошелька и считают, что их данные находятся в безопасности.

Также QIWI узнал, что чаще всего электронные кошельки используются для оплаты мобильной связи и интернета (74%), онлайн-покупок (64%), услуг ЖКХ (41%), покупок в розничных магазинах (40%), для пополнения кредитной карты (32%).