Цифра дня: Сколько россиян готовы доверить своего ребёнка беспилотному такси?

Аналитики НТИ «Автонет» провели опрос среди 23 тысяч российских семей и выяснили, сколько россиян готовы доверить своего ребёнка беспилотному такси.

Опрос проводился с апреля по июнь 2020 года. 51% респондентов заявил, что может посадить своего ребёнка в беспилотное такси одного. Конечно, в случае, если такие автомобили получат государственное разрешение на работу.

20% опрошенных уточнили, что доверят ребёнка беспилотнику, если регулирующие организации проверили его надёжность. 30% добавили, что согласятся на это всё же не на первом этапе разрешения работы беспилотников без инструкторов.

25% опрошенных заявили, что поездки на беспилотниках неприемлемы: должно пройти много лет, прежде, чем они станут надёжными. 5% респондентов и вовсе сообщили, что не готовы сажать ребенка без сопровождения вне зависимости от условий.