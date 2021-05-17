Цифра дня: Сколько россиян готовы отказаться от интернета?

Банк «Открытие» опросил россиян и узнал, что 12% из них готовы отказаться от интернета полностью.

Некоторые из этих людей уже имеют опыт жизни без интернета. Ещё 31% опрошенных заявил, что может отказаться от глобальной паутины частично.

Больше половины респондентов признались, что считают интернет обязательной частью своей жизни. Больше всего таких людей в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%).

62% опрошенных рассказали, что реальная жизнь для них интереснее и виртуальная не сможет её заменить. Чаще всего так думают жители Северного Кавказа (70%). 34% респондентов назвали реальную и виртуальную жизнь одинаково интересной. 4% россиян отметили, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

В опросе участвовали 1000 человек в возрасте.