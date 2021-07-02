Цифра дня: Сколько россиян готовы отказаться от звонков в пользу переписок в мессенджерах?

Компания Rambler&Co опросила пользователей и выяснила, как они общаются в мессенджерах, и какой формат переговоров предпочитают.

Опрос показал, что чаще всего россияне переписываются в мессенджерах (57%), а не в соцсетях (20%). SMS продолжают использовать всего 13%. У большинства опрошенных установлены два активных мессенджера. 40% людей используют один мессенджер и для работы, и для личного общения. 17% знают, как вынести рабочие чаты в отдельную папку. 14% респондентов признались, что в личное время отключают уведомления. Только 9% человек используют разные аккаунты для работы и частной жизни.

Также 48% опрошенных заявили, что не одобряют функцию голосовых сообщений. А почти четверть респондентов (23%) сказали, что готовы отказаться от звонков.