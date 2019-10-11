Цифра дня: Сколько россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль?

Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» провела исследование и выяснила, сколько россиян не боятся перейти на беспилотный автомобиль.

О готовности заявили более 60% респондентов. Их опросили летом текущего года. К сожалению, информацию по выборке группа журналистам не предоставила.

30% опрошенных назвали плюсом беспилотных автомобилей безопасность езды, а 55% — возможность заниматься другим делом во время поездки. К минусам 29% отнесли невозможность повлиять на ситуацию, 16% — вероятность хакерского взлома, а 51% — возможность возможность технического сбоя.

Специалисты «Автонет» прогнозируют, что к концу 2020 года по российским дорогам будут ездить более 6 млн легковых автомобилей, подключённых к системе экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.