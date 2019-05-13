Цифра дня: сколько россиян готовы работать без нужды в заработке?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о том, насколько им нравится их работа, и готовы ли они продолжать трудиться без нужды в заработке.

Оказалось, что 85% россиян их работа нравится, а 78% и вовсе готовы продолжать работать, даже если им больше не будет нужен заработок. Больше половины респондентов, проголосовавших за такой вариант, заявили, что остались бы на старом месте работы, и только 22% поискали бы что-то другое.

Лишь 21% опрошенных предпочёл бы уволиться и больше никогда в жизни не работать. Чаще всего так отвечали люди старше 60 лет.

Также участники опроса высказались по поводу оплаты труда. 68% россиян считают, что их зарплата не увеличится, если они станут работать больше и качественнее. Причём 37% людей, ответивших таким образом, молодые (от 18 до 24 лет).

Треть участников опроса (34%) призналась, что выбрала профессию из-за обстоятельств, а не по интересам.