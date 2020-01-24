Цифра дня: Сколько россиян готовы сделать прививку от опасного китайского вируса?

Паника по поводу нового коронавируса из Китая нарастает. Сервис по поиску работы Superjob решил сделать опрос и узнать, боятся ли вспышки болезни россияне. В ходе исследования специалисты также выяснили, сколько людей готовы сделать прививку.

В опросе участвовали 1600 респондентов из 349 населённых пунктов России. Как оказалось, 14% россиян полностью готовы сделать прививку от коронавируса, ещё 32% склоняются к положительному ответу. 37% респондентов ответили, что скорее не готовы к такому шагу, а 17% выступили против.

Исследователи Superjob также указали, что скорее положительно воспринимают идею вакцинации люди до 24 лет включительно. У более старших респондентов неприязнь к идее росла. Люди с высоким доходом тоже чаще оказывались противниками вакцинации.