Цифра дня: Сколько россиян готовы следить за своими возлюбленными в соцсетях?

Специалисты «Лаборатории Касперского» опросили россиян и узнали, как они относятся к цифровой слежке за своими романтическими партнёрами.

57% опрошенных назвали это неприемлемым. А вот 43% так не считают. Среди тех россиян, которые говорят, что слежка допустима, есть несколько причин для оправдания этих действий. 63% опрошенных заявили, что следили бы за партнёрами из соображений безопасности. 60% ответили, что сделали бы это при подозрении в измене. 42% отметили, что следили бы за партнёром из-за подозрений в незаконной деятельности.

При этом 28% респондентов беспокоятся о том, что их партнёр может следить за ними. 54% переживают, что любимый человек мог ранее или сейчас мониторить все их действия в соцсетях, 51% боится, что партнёр может попросить полный доступ к смартфону или читать их текстовые сообщения (45%).