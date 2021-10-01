Цифра дня: Сколько россиян имеют лишь один электронный почтовый ящик?

Медиахолдинг Rambler&Co провёл опрос в преддверии Дня электронной почты и узнал, как россияне используют e-mail сегодня.

Как оказалось, 26% опрошенных пользуются электронной почтой для работы, а вот 22% применяют её и для личной переписки. Так же 22% пересылают с помощью почты документы. А вот 20% респондентов отметили, что с помощью e-mail в основном регистрируются на других сервисах. 10% держат почту для получения интересных рассылок.

26% держат только один почтовый ящик. А вот у большинства имеется больше аккаунтов. У 33% — два адреса электронной почты, у 20% — три, у 11% — 4-5, а у каждого десятого — больше 5.

37% опрошенных признались, что проверяют почту несколько раз в сутки. 3% заявили, что уже не помнят, когда проверяли папку «Входящие» последний раз. Большинство респондентов (65%) просматривают электронный почтовый ящик с ноутбука или компьютера. 32% — со смартфона.

Многие опрошенные также рассказали, что им приходили мошеннические письма. 34% пользователей сообщили, что получали информацию о неожиданном «выигрыше в лотерею». 17% респондентов даже получали угрозы взлома.