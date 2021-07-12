Цифра дня: Сколько россиян имеют подписку на лицензионные фильмы и сериалы?

Аналитики компании GfK поделились интересными данными по российскому рынку онлайн-кинотеатров. Стало известно, насколько они популярны у россиян, и у какого именно насчитывается больше всего подписчиков.

Данные были собраны за второй квартал 2021 года. Как оказалось, всего подписки на онлайн-кинотеатры есть у 38% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. 23% из них платят за подписку.

Больше всего подписчиков у сервиса «Кинопоиск HD». Это 11% опрошенных. Второе место занимает онлайн-кинотеатр ivi (10,7% респондентов). Наибольший прирост платных подписчиков наблюдался у «Кинопоиск HD» и Wink.

Что интересно, россияне охотнее всего рекомендуют другим Netflix. Также они готовы советовать использование «Кинопоиск HD» и Premier.