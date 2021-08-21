Цифра дня: Сколько россиян хотят получить цифровой паспорт?

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ скоро может разрешить добровольную замену бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Портал SuperJob опросил россиян и выяснил, кто готов перейти на цифровой паспорт.

В опросе участвовали 1600 жителей страны. 31% опрошенных выразили готовность получить смарт-карту вместо паспорта. 41% россиян выступил против нововведения. 28% не смогли дать оценку этому.

Ранее в России трудовую книжку перевели в электронный формат. При этом многие россияне (44%) заявили, что в этом ситуации следует сохранять бумажные аналоги документов. 29% против оцифровки любых документов. Только 13% людей согласны на то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.

Опрос также показал, что мужчины заинтересованы в получении цифровой версии паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно).