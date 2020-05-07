Цифра дня: Сколько россиян надевают деловой костюм специально для видеозвонков?

Интернет-магазин Lamoda провёл опрос на тему одежды в период самоизоляции. В итоге сотрудники компании узнали, сколько россиян надевают деловой костюм специально для видеозвонков.

В опросе участвовал 1341 россиянин. Его результатами делится издание Inc.

Как оказалось, каждый второй опрошенный продолжает работать из дома. При этом 65% участников предпочитают работать в домашней одежде. Деловые костюмы надевают только 17% россиян.

А вот для рабочих видеозвонков 39% опрошенных надевают пиджаки и рубашки, однако при этом могут остаться в пижамных брюках. 63% россиян высказались, что не видят ничего зазорного в том, чтобы во время видеозвонка быть в домашней одежде.

В Lamoda также рассказали, что наблюдается рост спроса на комфортную одежду для дома.