Цифра дня: Сколько россиян нажимают «Напомнить позже» при установке обновлений?
россиян нажимают «Напомнить позже» при установке обновлений
«Лаборатория Касперского» провела опрос и узнала, сколько россиян при виде уведомления о необходимости перезагрузить устройство для обновления нажимают «Напомнить позже».
По данным «Лаборатории Касперского», 55% опрошенных откладывают перезагрузку устройства. Сразу выполняют это 43% пользователей.
Из тех, кто просит напомнить позже, 41%, как правило, обновляет устройство в конце дня. 24% делают это в течение нескольких дней, а 17% — в течение нескольких часов. 10% признались, что хотя бы раз откладывали обновления на несколько месяцев.
41% опрошенных рассказал, что делает перерыв, пока рабочий компьютер обновляется, 28% начинают решать задачи, которые можно выполнить без устройства.
«Своевременная установка обновлений — это эффективное средство защиты от злоумышленников», — напомнили в «Лаборатории Касперского».