Цифра дня: Сколько россиян нажимают «Напомнить позже» при установке обновлений?

«Лаборатория Касперского» провела опрос и узнала, сколько россиян при виде уведомления о необходимости перезагрузить устройство для обновления нажимают «Напомнить позже».

По данным «Лаборатории Касперского», 55% опрошенных откладывают перезагрузку устройства. Сразу выполняют это 43% пользователей.

Из тех, кто просит напомнить позже, 41%, как правило, обновляет устройство в конце дня. 24% делают это в течение нескольких дней, а 17% — в течение нескольких часов. 10% признались, что хотя бы раз откладывали обновления на несколько месяцев.

41% опрошенных рассказал, что делает перерыв, пока рабочий компьютер обновляется, 28% начинают решать задачи, которые можно выполнить без устройства.

«Своевременная установка обновлений — это эффективное средство защиты от злоумышленников», — напомнили в «Лаборатории Касперского».