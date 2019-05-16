Цифра дня: Сколько россиян не боятся потерять свою работу из-за роботов?

Аналитический центр «Битрикс24» узнал у россиян, боятся ли они потерять свою работу из-за роботов. Оказалось, что большинство респондентов это не страшит.

Опрос проводился с 16 по 18 апреля среди сотрудников 1,3 тысяч российских компаний из сфер IT, маркетинга и PR, продаж и туризма.

55% опрошенных заявили, что искусственный интеллект (ИИ) уже выполняет часть работы за них. 78% респондентов оценили долю рабочих обязанностей, выполняемых ИИ в 10%. Около 67% россиян уверены, что роботизация только положительно скажется на российской экономике.

Подавляющее большинство (92%) участников опроса совсем не боятся, что роботы могут занять их рабочие места. 86% считают, что сокращения сотрудников из-за роботизации им не грозят.

При этом каждый пятый опрошенный заявил, что государство и работодатели должны предоставлять сотрудникам, потерявшим работу из-за роботизации, новые места. А уж если массовые сокращения всё-таки произойдут, то власти обязаны обеспечить людей безусловным доходом.