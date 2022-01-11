Цифра дня: Сколько россиян не отвлекались от переписки по работе даже в новогодние каникулы?

Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как россияне отдыхали на новогодних каникулах. Оказалось, что многие так и не смогли полностью отвлечься от работы.

59% опрошенных признались, что на отдыхе всегда меняют сценарии поведения в соцсетях. 35% из них на новогодних каникулах вообще старались не заходить в социальные сети, 12% делали это реже чем обычно. 41% респондентов сказал, что пользовался соцсетями так же, как всегда. Почти половина опрошенных (49%) заявила, что спокойно чувствует себя без онлайн-общения неделю и больше.

Кроме того, 42% россиян сказали, что не убирают уведомления из рабочих чатов и почты на телефоне в выходные. Почти треть отключают уведомления и иногда проверяют, не возник ли срочный вопрос 15% утверждают, что не заглядывают в мессенджеры, а 14% вовсе не пользуются смартфоном.