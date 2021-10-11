Цифра дня: Сколько россиян не пользуются интернетом?

Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди россиян и узнали, сколько жителей страны всё ещё не пользуются интернетом. Опрос проходил по телефону.

Обзвон состоялся в начале октября. 74% опрошенных ответили, что выходят в интернет ежедневно. 7% признались, что делают это несколько раз в неделю, 1% — несколько раз в месяц, 2% — эпизодически, но не менее раза в полгода. 16% сказали, что вовсе не пользуются интернетом.

В основном в последнюю категорию входят люди старше 60 лет (40%). Однако есть и те, кто не пользуется интернетом, среди людей в возрасте от 25 до 44 лет (7%). Среди молодёжи от 18 до 24 лет не нашлось ни одного человека, который не выходит в интернет.

ВЦИОМ напомнил, что в 2011 году 50% опрошенных россиян заявили, что не пользуются интернетом.