Цифра дня: Сколько россиян одобряют чипирование?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и узнал, сколько россиян одобряют чипирование, а сколько человек боятся, что эту процедуру с ними проведут без их ведома.

Размер выборки ВЦИОМ, как обычно, составил 1,6 тысячи человек. Опрос был телефонным.

Сообщается, что 77% россиян отрицательно относятся к идее чипирования людей. 8% опрошенных отметили, что воспринимают эту процедуру положительно. Чаще всего это были молодые люди — в возрасте от 25 до 34 лет. 11% участников опроса заявили, что относятся к чипированию безразлично.

ТАСС отмечает, что 23% респондентов-жителей сёл впервые услышали о чипировании во время опроса. Лучше всего об этой процедуре осведомлены жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Примерно 45% россиян боятся скрытого чипирования. Чаще всего, это люди, проживающие в сельской местности, а также те, кто не имеет высшего образования.