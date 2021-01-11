Цифра дня: Сколько россиян перешли на электронные трудовые книжки?

Минтруд поделился статистикой перехода россиян на электронные трудовые книжки. Как оказалось, больше половины застрахованных жителей России не хотят отказываться от бумажного документа.

Согласно статистике, оставить трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 млн россиян из 58,1 млн застрахованных. Чуть больше 5 млн человек подали заявление на электронную трудовую книжку.

Напомним, в июле 2020 года вышло постановление, по которому с 1 января 2021 года россияне могут завести электронную трудовую книжку. Ранее замглавы Роструда объяснял, что такой вариант документа удобнее тем, что его невозможно потерять. Кроме того, электронная трудовая книжка снижает риски ошибок при заполнении данных. Стоит отметить, что если гражданин впервые официально трудоустроится в 2021 году, его данные будут храниться только в электронном виде.