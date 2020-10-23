Цифра дня: Сколько россиян поддерживают вход в интернет по паспорту?

Компания Eset провела опрос среди россиян и выяснила, что большинство людей против идеи идентификации личности при входе в интернет. Сторонников входа в сеть по паспорту нашлось всего 10%.

Из всех опрошенных 70% выступили против входа в интернет по паспорту, 20% — оказались нейтральны к вопросам приватности в сети, а 10% поддержали полную идентификацию личности при пользовании интернетом.

Больше всего противников задумки в Санкт-Петербурге — 78%. Меньше всего в Москве (60%) и Казани (57%). Специалисты отмечают, что наиболее лояльны к идее идентификации личности в сети женщины 1970-х годов рождения.

Люди не хотят указывать паспортные данные при входе в сеть по нескольким причинам: из-за нарушения права на приватность и возможности утечки данных. Сторонники идеи заявили, что мера поможет обезопасить интернет-сёрфинг и бороться с анонимными киберпреступниками.