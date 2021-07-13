Цифра дня: Сколько россиян пользуются безлимитным интернетом?

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily выяснило, какие интернет-тарифы предпочитают российские абоненты.

Опрос проводился в мае 2021 года среди двух тысяч человек в городах миллиониках России. 30% опрошенных были абонентами МТС, 24% — МегаФон, 22% — Билайна, 16% — Tele2, 7% — других операторов.

Как оказалось, среди абонентов «большой тройки» операторов безлимитным интернетом пользуются 26%. Больше всего пользователей с безлимиткой у МегаФона.

Большинство абонентов считают, что тариф с безлимитным интернетом должен стоить не более 500 рублей в месяц. Это впрочем не соответствует реальным ценам (в среднем от 600 рублей).

Аналитики также определили долю лояльных абонентов среди операторов. По этом показателю лидирует МегаФон — его поддерживают 82%.