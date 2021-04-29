Цифра дня: Сколько россиян пользуются «ВКонтакте»?

«ВКонтакте», как и многие другие компании сегодня, поделилась итогами первого квартала 2021 года. Стало ясно, насколько увеличилась выручка соцсети и как много россиян посещают её ежемесячно.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщает, что выручка компании выросла на 21,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Ежедневная аудитория тоже увеличилась — на 5,9% год к году. Равна 48 млн. Ежемесячное число пользователей соцсети в России составляет 73 млн. «ВКонтакте» утверждает, что соцсеть каждый день посещают почти половина — 47% — российских интернет-пользователей.

Выросло и общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи. Люди также много смотрят в соцсети клипы — в марте число ежедневных просмотров составило 246 млн. Кроме того, увеличилось количество мини-приложений — на 90% за год.