Цифра дня: Сколько россиян пострадали от попыток познакомиться в интернете?

«Лаборатория Касперского» провела опрос и узнала, был ли негативный опыт у россиян при онлайн-знакомствах, и в чём он заключался.

Специалисты выяснили, что 18% опрошенных, то есть почти каждый пятый, сталкивались с онлайн-преследованием. И это не единственная опасность в дейтинговых сервисах. Пользователи могут столкнуться и с угрозами разоблачения, и со сливами личных переписок и фотографий. Некоторых преследуют и в реальной жизни.

«В социальных сетях и различных приложениях для онлайн-знакомств, конечно, можно найти любовь всей жизни, но там присутствуют и недоброжелатели, и мошенники, использующие такие сервисы для сбора данных и последующего шантажа. Вот почему при общении онлайн важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Эксперты советуют не указывать в дейтинговых приложениях номер телефона, местонахождение, домашний и рабочий адрес.