Цифра дня: Сколько россиян потеряют работу из-за четвёртой промышленной революции?

Мир меняется, многие профессии автоматизируются. Эксперты говорят, что в будущем часть специалистов потеряют рабочие места. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов высказал журналистам своё мнение по этому поводу.

По оценке чиновника, не менее 15 миллионов россиян к 2030 году могут потерять работу из-за того, что их профессии станут невостребованными на рынке. В первую очередь, речь идёт о видах деятельности, не требующих никакой квалификации. Без дела могут остаться продавцы, охранники и водители. Первых, например, заменят кассы самообслуживания и оплата по QR-коду.

Исчезновение этих профессий чиновник связывает с наступлением четвёртой промышленной революции. В ходе неё люди начнут относиться к работе как к необходимости, а как к творчеству, считает депутат.