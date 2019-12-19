Цифра дня: Сколько россиян предпочитают оплачивать покупки картой?

Центробанк России провёл исследование и выяснил, как изменилось отношение россиян к оплате наличными. Как и ожидалось, жители страны стали всё чаще делать выбор в пользу безналичной оплаты.

Исследователи провели опрос с участием 2500 человек, в отчёте приведены данные за 2018 год. Впервые количество тех, кто предпочитает платить наличными, оказалось меньше половины — 37%. В 2017 году число сторонников наличных денег было равно 59%.

45% респондентов заявили, что предпочитают оплачивать картой даже самые мелкие покупки. 58% опрошенных отметили, что безналичная оплата удобнее по причине того, что позволяет не носить с собой большое количество банкнот и монет, 36% указали на скорость и простоту данного способа, а 28% упомянули возможность участвовать в бонусных программах или получать скидки.

Также исследователи узнали, что 40% россиян используют банковские карты с функцией бесконтактной оплаты, а 14% предпочитают оплачивать покупки с помощью смартфонов с NFC.